Мэрия Краснодара ответила на жалобы по работе светофора в районе Авроры

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В Краснодаре автомобилисты пожаловались на некорректную работу светофора в районе Авроры. Но в дептрансе пояснили, что оборудование настроено на несколько режимов.

- На перекрестке улиц Офицерской и Красной в вечерние часы работают несколько спецрежимов светофоров. Из-за этого цифры на табло обратного отсчёта могут показывать 180 секунд. А потом, при смене фазы, светофор может переключиться на другой сигнал при 130 секундах, - сообщили в МЦУ Краснодара со ссылкой на дептранс.

Специалисты уточнили, что такой режим работы светофора необходим, чтобы увеличить пропускную способность в час пик и минимизировать транспортные издержки. В противном случае — в городе наступит коллапс.