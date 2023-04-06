Товары на 65 млн рублей провезли через аэропорт Сочи по системе tax free

В 2022 году таможенниками проставлены отметки на 30 чеках подтверждающих факт вывоза товаров с территории России Фото: Олег УМАРОВ

Таможенный пост аэропорт Сочи одним из первых на юге России начал работать в системе tax free. Данная систему предусматривает возврат налога на добавленную стоимость с покупок, приобретенных иностранцами в России.

- В 2022 году таможенниками проставлены отметки на 30 чеках подтверждающих факт вывоза товаров с территории России за пределы таможенной территории ЕАЭС на сумму более 9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", всего с момента запуска данной системы было оформлено 240 чеков. А общая стоимость товаров составила более 65 миллионов рублей.

К слову, наиболее активно системой компенсации tax free пользуются туристы, путешествующие регулярными рейсами (Израиль, Турция, ОАЭ). Самые популярные перевозимые товары - одежда, обувь, сумки, наручные часы, ювелирные украшения.