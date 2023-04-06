На мужчину завели уголовное дело по статье о краже Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина на свидании украл у девушки сережки за 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 38-летняя женщина сообщила в полицию о краже. По словам жительницы, познакомившись в интернете с мужчиной, одни вечером она встретилась с ним в кафе. После отдыха в заведении женщина пригласила знакомого домой.

- Впоследствии краснодарка обнаружила пропажу с прикроватной тумбочки сережек из золота стоимостью 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе городского УМВД. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась версия возможной причастности к преступлению указанного гражданина, которым оказался ранее судимый за кражу 34-летний житель Адыгеи.

Во время задержания подозреваемый рассказал, что сдал сережки в ломбард и получил за них 13 800 рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.