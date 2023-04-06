Детский реабилитационный центр в Сочи получил 1,6 млн рублей льготного микрозайма

Врачи оказывают всю необходимую медицинскую, психологическую помощь.

Детский нейрореабилитационный центр в Сочи получил 1,6 млн рублей льготного микрозайма. Деньги выделили по нацпроекту.

- Средства направили на покупку оборудования для диагностики и лечения заболеваний, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, центр проводит диагностику, лечение и реабилитацию детей с неврологическими нарушениями и задержками в развитии. Также врачи оказывают всю необходимую медицинскую, психологическую помощь.