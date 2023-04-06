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НовостиЗдоровье6 апреля 2023 8:30

На Кубани за сутки выявили 201 новый случай заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 11 месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 201 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 14 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 89 положительных результатов, в Сочи - 19, в Новороссийске - девять, в Каневском районе – восемь. По шесть пациентов прибавилось в Анапе и Тихорецком муниципалитете, по пять - в Лабинском и Армавире, по четыре – в Кавказском, Северском, Тбилисском и Тимашевском.

По три человека заболели в Крымском, Курганинском, Мостовском и Староминском районах, по два - в Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Славянском, Успенском и Усть-Лабинском.

По одному новому случаю коронавируса зарегистрировано в Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Динском, Ейском, Кореновском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.