За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 201 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 14 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 89 положительных результатов, в Сочи - 19, в Новороссийске - девять, в Каневском районе – восемь. По шесть пациентов прибавилось в Анапе и Тихорецком муниципалитете, по пять - в Лабинском и Армавире, по четыре – в Кавказском, Северском, Тбилисском и Тимашевском.

По три человека заболели в Крымском, Курганинском, Мостовском и Староминском районах, по два - в Горячем Ключе, Калининском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Славянском, Успенском и Усть-Лабинском.

По одному новому случаю коронавируса зарегистрировано в Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Выселковском, Динском, Ейском, Кореновском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.