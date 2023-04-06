На Кубани создают новые рабочие места Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние 20 лет. Показатель составляет 2,6%. На данный момент это самые низкие цифры с 2000 года. К слову, средний уровень безработицы в России составляет 3,6%, а по ЮФО - 3,4%.

-На Кубани создаются новые рабочие места, растет число малых и средних предприятий, а также самозанятых граждан, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по итогам прошлого года в центры занятости обратились более 115,6 тысяч человек. На данный момент, в Краснодарском крае доступны более 69 тысяч вакансий.