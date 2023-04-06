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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:34

На Кубани зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние 20 лет

Общий уровень составляет 2,6%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Кубани создают новые рабочие места

На Кубани создают новые рабочие места

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани зафиксировали минимальный уровень безработицы за последние 20 лет. Показатель составляет 2,6%. На данный момент это самые низкие цифры с 2000 года. К слову, средний уровень безработицы в России составляет 3,6%, а по ЮФО - 3,4%.

-На Кубани создаются новые рабочие места, растет число малых и средних предприятий, а также самозанятых граждан, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, по итогам прошлого года в центры занятости обратились более 115,6 тысяч человек. На данный момент, в Краснодарском крае доступны более 69 тысяч вакансий.