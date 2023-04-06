Четыре аварийных дерева снесли в Сочи

В Адлерском районе Сочи снесли четыре аварийных дерева

В Адлерском районе Сочи снесли четыре аварийных дерева по обращению местных жителей. Деревья спилили на улицах Урожайной, Кирпичной, Ульянова и Голубые Дали.

- Кроме этого, в в Центральном районе произведен снос сухостоя на улице Политехнической, а также выполнен ремонт перил в подземных переходах на Платановой аллее и на улице Горького в районе ЦУМа, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Хостинском районе курорта специалисты приступили к реставрации подпорной стены санатория «Кудепста».