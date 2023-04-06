Роскадастр Кубани рассказал, как получить невостребованные документы

Роскадастр региона

При получении государственной услуги не всегда есть возможность забрать необходимые документы в срок. В таких случаях предусмотрен архив, куда направляются соответствующие сведения. Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказывают о том, как их получить, а также подводят итоги проделанной работы.

«За первый квартал 2023 года сотрудниками краевого Роскадастра выдано почти 4 тыс. забытых документов, принято 37 тыс. Всего с 2021 года в архиве организации хранится около 370 тыс. невостребованных документов», - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

Согласно поправкам в Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 готовые к выдаче документы находятся в офисах МФЦ 45 календарных дней. Если гражданин не забрал их в указанный срок, то бумаги передаются на хранение в филиал Роскадастра.

Обращаем внимание, что подлинные экземпляры документарных закладных находятся в территориальном отделе Роскадастра 3 года с момента погашения регистрационной записи об ипотеке.

Срок хранения невостребованных документов, за исключением документарных закладных, составляет 10 лет с момента осуществления учетных и (или) регистрационных действий.

Граждане могут беспрепятственно получить оставленные ранее бумаги, подав заявление о возврате и предъявив документ, удостоверяющий личность. Если бумагу получает представитель заявителя, то нужно предоставить нотариально-удостоверенную доверенность с соответствующими полномочиями.

Подача заявления осуществляется несколькими способами:

- в офисах Роскадастра по месту хранения документов (получение в день обращения, но если заявитель обратился за выдачей сведений после 15:00, то они предоставляются не позднее 12:00 следующего рабочего дня);

- независимо от места хранения сведений, в том числе по экстерриториальному принципу (заявитель получит уведомление о доставке документов);

- в офисах МФЦ (но получить можно будет только в офисе Роскадастра).

Обращаем внимание, что образцы заявлений представлены на официальном сайте Роскадастра. Воспользоваться ими возможно, перейдя в раздел «Банк документов» и выбрав нужный вариант доставки сведений.

Удобным и быстрым способом получения невостребованных документов является услуга курьерской доставки. Специалисты филиала могут выехать в любое удобное для заявителя время.

Напоминаем, что воспользоваться бесплатно курьерской доставкой документов могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, при условии, что они являются правообладателями недвижимости.