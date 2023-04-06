Сочи стал лучшим в Краснодарском крае по качеству городской среды

Сочи занял первое место в Краснодарском крае по качеству городской среды. Фото: Иван ВИСЛОВ

Индекс качества городской среды за 2022 год рассчитал Минстрой России. Среднее значение по всей стране составляет 192 балла. Сочи в сумме заработал 235 балла. Наивысшую оценку курорт получил за озеленение.

- Также оценивались показатели благоустройства общегородских территорий, безопасности, развития социально-досуговой инфраструктуры, доступности общественного транспорта и улично-дорожной сети, городской среды для маломобильных граждан, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Сочи занял первое место в Краснодарском крае по качеству городской среды. А вот по России курорт вошел тройку лучших.