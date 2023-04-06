В Японском саду парка «Краснодар» отменили QR-код на детей до 14 лет

Японский сад Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Японском саду парка «Краснодар» изменили правила получения QR-кодов. Теперь для посещения территории их можно оформить на информатах, установленных на входе.

Уточняется, что терминалы начинают работать в 6:30. При этом количество выдаваемых QR-кодов ограничено – один код на один номер телефона.

- В одном билете можно отметить только двух человек. Для входа отметка двоих обязательна Дети до 14 лет - без кодов, - сообщили в telegram-канале «Японский сад Краснодар».

Для входа на территорию посетителям дается 30 минут, которые указаны в билете. Уточняется, что в Японский сад впускают до 21:30. Тем временем прогулка по саду не ограничивается.

Оформление QR-кодов на официальном сайте недоступно. Напомним, что получить их на другую дату также не получится.