В Краснодаре определили победителей краевого этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре определили победителей регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, среди учеников победителями конкурса стали Алеся Седова из школы №20 Динского района, Арсений Оганесян из краснодарской школы №89 Ки Варвара Воронина из ЦТРиГО Сочи.

Отмечается, что в новом сезоне конкурса участвовать могут и педагоги. Победителями краевого этапа стали учитель русского языка и литературы школы №6 Динского района Людмила Воробьева и педагог допобразования Дворца творчества Алиса Стрежнева.

Теперь учащиеся и педагоги отправятся в Международный детский центр «Артек».

- В отборочных соревнованиях чтецов Всероссийского финала конкурса «Живая классика» из 255 региональных победителей выберут 15 финалистов, - сообщила Анна Минькова. - Поздравляю всех победителей с этим достижением и желаю успехов во всероссийском финале!