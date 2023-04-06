Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 9:04

Жителю Темрюка назначили условный срок за призывы в соцсетях к экстремизму

Приговор в законную силу не вступил
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине назначили два года условно Фото из архива КП

Мужчине назначили два года условно Фото из архива КП

Жителя Темрюка осудили за призывы в соцсетях к экстремизму. Мужчине назначили два года лишения свободы условно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, подсудимый под постами в группах оставлял комментарии, в которых призывал к насилию к группам лиц, объединенных по признакам расы, языка, национальности и происхождения. Публикации он комментировал неоднократно.

- Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что в суде мужчина полностью признал вину и отказался от дачи показаний. Свой поступок он объяснил тем, что высказывался так, осуждая действия отдельных граждан.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сообществ, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 2 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что осужденный также будет наблюдаться у врача-психиатра. Приговор в законную силу пока не вступил.