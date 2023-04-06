Сочинские спортсмены победили в чемпионате Европы по тайскому боксу

Команда страны заняла первое место в медальном зачете Фото: Олег УМАРОВ

Воспитанники сочинских спортивных школ вернулись из турецкой Анкары, где проходило первенство Европы по тайскому боксу, с тремя золотыми и одной серебряной медалями. С победой их поздравил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян.

Во время вручения наград отметили, что тайский бокс — один из популярнейших видов спорта в Сочи. Им занимается около двух тысяч человек. Порядка 70% состава сборной региона тренируется в спортшколах города-курорта.

Руководитель федерации тайского бокса Краснодарского края Александр Шкарабейников отметил, что Сочи стал одним из первых городов страны, где начали тренировать тайских боксеров. С тех пор, а это около 30 лет, город-курорт входить в число лидеров по подготовке спортсменов.

Всего же Краснодарский край принес в копилку сборной России 13 медалей разного достоинства. Таким образом, команда страны заняла первое место в медальном зачете.

Церемонию награждения победителей посетил депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменак Тозлян, который уже больше 10 лет поддерживает региональную федерацию тайского бокса.

Парламентарий вручил спортсменам экипировку, а также сертификаты на покупку необходимых товаров в спортивных магазинах города.

- Нас поддерживает администрация города Сочи и депутат ЗСК Арменак Тозлян. Поддержка заключается в организации спортивно-массовых мероприятий, организации летних учебно-тренировочных сборов, организации летних лагерей для подростков и в приобретении спортивного инвентаря, - отметил президент сочинской федерации тайского бокса Артем Корниенко.

Кстати, Арменак Тозлян тоже удостоился награды. Ему вручили благодарственное письмо федерации тайского бокса Сочи за многолетнюю поддержку.

- Такие результаты и не приехать и лично не подать руки нашим спортсменам, ребятам, которые приносят такие регалии не только городу, а стране нашей. Я считаю это своим долгом, стараюсь максимально взаимодействовать в нашем городе со всеми спортивными организациями, по мере своих возможностей уделить им внимание, - сказал Арменак Тозлян.