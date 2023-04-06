Трамвай сошел с рельсов на Дмитриевской дамбе в Краснодаре

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Утром 6 апреля на Дмитриевской дамбе сошел с рельсов вагон трамвая. Из-за ЧП образовался простой.

- На пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба сошёл с рельсов трамвай. На место уже приехали специалисты аварийно-спасательной службы, - сообщили в МЦУ Краснодара.

По данным Яндекс карт на 12 часов дня, в этом месте скопились еще пять трамваев, которые ждут, когда вагон горэлектротранспорта поставят на рельсы.

На месте работают аварийные бригады. Устанавливаются причины случившегося.