Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 9:08

Трамвай сошел с рельсов на Дмитриевской дамбе в Краснодаре

На месте работает аварийная бригада
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mcu_krd

Фото: t.me/mcu_krd

Утром 6 апреля на Дмитриевской дамбе сошел с рельсов вагон трамвая. Из-за ЧП образовался простой.

- На пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба сошёл с рельсов трамвай. На место уже приехали специалисты аварийно-спасательной службы, - сообщили в МЦУ Краснодара.

По данным Яндекс карт на 12 часов дня, в этом месте скопились еще пять трамваев, которые ждут, когда вагон горэлектротранспорта поставят на рельсы.

На месте работают аварийные бригады. Устанавливаются причины случившегося.