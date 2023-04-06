Кубанский застройщик оптимизировал работы по нацпроекту

Кубанский застройщик оптимизировали работы по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанский застройщик оптимизировали работы по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Так, время выполнения монолитных работ сократилось на 40%.

- Это позволяет экономить трудовые и технические ресурсы компании. Такая практика и работа в унисон ключевых строителей Кубани позволит достигать эффекта и при возведении важных социальных объектов, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

При работах, в частности, проведут диагностику, картирование процессов, определят потери, составят план по их устранению и повышению производственных показателей. Кроме того, в рамках программы обучат персонал.

Компания, внедряющая бережливые технологии, работает с 2012 года. Предприятие входит в топ ведущих застройщиков Краснодара. В 2022 году организацию наградили почетным знаком «Надежный застройщик».