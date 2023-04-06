Зоны для отдыха на Кубани по нацпроекту благоустроили на 13%

Общая площадь зеленых пространств составляет более 75 га

В Краснодарском крае приступили к благоустройству общественных территорий по нацпроекту. Всего планируют привести в порядок 142 зоны для отдыха.

- Общая площадь зеленых пространств составляет более 75 га. Задача – качественно и в срок закончить все работы, - написал в Telegram-канале вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы планируют завершить до конца 2023 года. К слову, в Хоперском сельском поселении Аллею Славы благоустроили на 75%. В Григорьевском сельском поселении Северского района работы по благоустройству территорий завершили на 50%. Также зоны для отдыха приводят в порядок в Курганинском и Успенском районах.