В Черноморском городском поселении расселяют шесть аварийных домов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Северском районе Кубани из аварийного жилья расселили 64 человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Черноморском городском поселении расселяют шесть ветхих домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время жильцы переехали из 30 старых квартир.

- До конца года планируется переселить еще 57 человек из оставшихся 17 помещений, которые были признаны аварийными до 2017 года, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Напомним, в Краснодарском крае адресную программу по переселению из аварийного жилься проводят с 2019 года. В настоящее время она включает 196 многоэтажек. Всего к концу 2023 года в регионе переселят более 1,6 тысячи человек из 693 квартир.