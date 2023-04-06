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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:35

В Северском районе Кубани из аварийного жилья расселили 64 человека

Жильцов 30 квартир переселили по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
В Черноморском городском поселении расселяют шесть аварийных домов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Черноморском городском поселении расселяют шесть аварийных домов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Северском районе Кубани из аварийного жилья расселили 64 человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Черноморском городском поселении расселяют шесть ветхих домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». В настоящее время жильцы переехали из 30 старых квартир.

- До конца года планируется переселить еще 57 человек из оставшихся 17 помещений, которые были признаны аварийными до 2017 года, - отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Напомним, в Краснодарском крае адресную программу по переселению из аварийного жилься проводят с 2019 года. В настоящее время она включает 196 многоэтажек. Всего к концу 2023 года в регионе переселят более 1,6 тысячи человек из 693 квартир.