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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:36

На Кубани приставы взыскали 530 млн рублей алиментов

Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Задолженность по алиментам не сгорает.

Задолженность по алиментам не сгорает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани с начала 2023 года приставам удалось взыскать около 530 миллионов рублей алиментов. Об этом сообщила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по региону Надежда Буханцева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, данные показатели почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Также Буханцева заявила, что задолженность по алиментам не сгорает.

- Никаких сроков не существует. Алименты на содержание ребенка по 18-летию прекращаются, но возбуждается исполнительное производство по задолженности, - рассказала во время прямого эфира ЦУР Краснодарского края Надежда Буханцева.