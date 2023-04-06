На Кубани приставы взыскали 530 млн рублей алиментов

Задолженность по алиментам не сгорает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани с начала 2023 года приставам удалось взыскать около 530 миллионов рублей алиментов. Об этом сообщила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по региону Надежда Буханцева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, данные показатели почти в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Также Буханцева заявила, что задолженность по алиментам не сгорает.

- Никаких сроков не существует. Алименты на содержание ребенка по 18-летию прекращаются, но возбуждается исполнительное производство по задолженности, - рассказала во время прямого эфира ЦУР Краснодарского края Надежда Буханцева.