Самая дорогая квартира в новостройках Сочи продается за 462 млн рублей

Элитная квартира находится на улице Виноградная. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи на улицах Орджоникидзе, Виноградной, на Курортном проспекте, улицах Ленина и Войкова продается 62 элитных квартиры. Стоимость одного квадратного метра в данных объектах начинается от одного миллиона рублей.

- Сейчас это больше половины всех предложений города с такой стоимостью за один квадратный метр, - сообщили эксперты недвижимости.

Как удалосьу узнать “КП”-Кубань”, самая дорогая квартира в новостройках продается за 462 миллиона рублей. Объект имеет площадь 208 “квадратов”. Однако ЖК будет сдаваться только в середине 2025 года. Элитная квартира находится на улице Виноградная.