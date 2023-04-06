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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:54

В Новороссийске таможенники изъяли 500 контрафактных очков Prada

Ущерб правообладателю превысил 18 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
На оправу был нанесен знак, схожий с брендом Prada Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

На оправу был нанесен знак, схожий с брендом Prada Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

В Новороссийске таможенники изъяли партию контрафактных солнцезащитных очков. При проверке сотрудник изъяли 500 штук со знаками бренда Prada. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Судно с товаром прибыло в морской порт города-героя из Китая. Осматривая товар, таможенники заметили на оправах знак, похожий на бренд.

- Используемые на оправах очков словесные обозначения «PDAPA» были признаны сходными до степени смешения с обозначением товарного знака «PRADA», принадлежащего компании «PRADA S.A», - сообщила уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований Новороссийской таможни Мария Мирошниченко.

Отмечается, что ущерб правообладателю превысил 18 млн рублей.

- В отношении участника внешнеэкономической деятельности из Поволжья возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» - добавила Мария Мирошниченко.