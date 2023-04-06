Магистральную подстанцию за 6,3 млрд рублей строят в станице Елизаветинской Краснодара

Магистральную подстанцию за 6,3 млрд рублей строят в станице Елизаветинской Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Магистральную подстанцию мощностью 125 МВА построят в станице Елизаветинской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, ее оснастят современным оборудованием, в том числе комплектным элегазовым распределительным устройством 220 кВ. Оно отличается длительным сроком службы, низким уровнем шума, компактно и пожаробезопасно.

- Подстанция позволит устранить риск перегрузок в сети, обеспечит резерв мощности для развития западной части города, - уточнили в мэрии Краснодара.

Всего на строительство затратят 6,3 млрд рублей.

Кроме того, специалисты реконструируют действующую подстанцию «Яблоновская». Ее обновят для присоединения новой ЛЭП протяженностью 21 км. Отмечается, что она соединит оба центра питания.