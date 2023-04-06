Дольщики получат ключи от новых квартир до конца года Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре дольщики ЖК «На Магистральной» получат ключи от квартир до конца года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Напомним, ЖК «На Магистральной» застройщик должен был сдать три года назад. Его готовность достигала 80%. Но застройщик заморозил стройку.

Достраивать дом начали в декабре 2022 года. Сейчас ключи от квартир в проблемном ЖК ждут 600 человек.

- Рабочий день начал в Карасунском округе. Проверил, как достраивают проблемный ЖК «На Магистральной». До конца года дольщики получат ключи от своих квартир, - сообщил мэр Краснодара. - Пообщался с ними, обсудил вопросы, которые их волнуют. Все замечания взял на личный контроль.

Глава города также проверил ремонт улиц Айвазовского, Бургасской и реконструкцию Симферопольской.

- Все работы идут с опережением графиков. Обозначил подрядчикам, что сокращение сроков не должно сказаться на качестве, - уточнил Евгений Наумов.