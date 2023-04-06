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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:34

Более 23 тысяч жителей Сочи посещают мероприятия по «Пушкинской карте»

В программе участвуют 20 учреждений культуры
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Молодежь может бесплатно посещать музеи, театры, выставки и даже ходить в кино.

Молодежь может бесплатно посещать музеи, театры, выставки и даже ходить в кино.

Более 23 тысяч жителей Сочи посещают мероприятия по «Пушкинской карте». Данной акцией могут пользоваться люди с 14 до 22 лет. Молодежь может бесплатно посещать музеи, театры, выставки и даже ходить в кино.

- Сейчас в программе участвует 20 сочинских учреждений культуры. С начала года провели около 100 мероприятий и более 120 киносеансов. Их посетили свыше 2 000 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, номинал карты составляет 5000 рублей. Оформить “Пушкинскую карту” можно через Госуслуги.