«Свадебный спуск» пройдет 7 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пара из Краснодара отметит 50-летие брака спуском на лыжах. Они возглавят «Свадебный спуск» на карнавале BoogelWoogel, который проходит на курорте «Роза Хутор».

Галина и Александр Сандульские обвенчались ы марте 1973 года в соборе Чуфля, в Кишиневе. Супруги катаются на лыжах уже на протяжении 43 лет. Отметить «золотую свадьбу» они решили, присоединившись к карнавалу BoogelWoogel.

Уже 7 апреля Галина и Александр Сандульские возглавят «Свадебный спуск». Пара, кстати, сохранила платье и свадебный костюм, которые планируют надеть для участия.

Как отмечают организаторы, регистрация участников завершилась 5 апреля. Так, больше всего лыжников и сноубордистов – 1572 человека – поучаствуют в «Совершенно Летнем» спуске. Наибольшее количество зарегистрировавшихся приедут из Москвы.

В том числе гости прибывают из Казани, Калининграда, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Кирова, Калининграда, Норильска, Ноябрьска и других городов России, а также Казахстана и Киргизии.