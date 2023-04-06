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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:07

Восемь резидентов заключили договоры на размещение производства в промпарке Армавира

Всего разместить производства планируют 10 предприятий
Светлана ОВДЕЙ
Восемь резидентов заключили договоры на размещение производства в промпарке Армавира Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Восемь резидентов заключили договоры на размещение производства в промпарке Армавира Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Восемь резидентов заключили договоры на размещение производства в промпарке Армавира. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель во время рабочей поездки на промпредприятия города.

В настоящее время разместить производства на площадке промпарка «Армавир» планируют 10 резидентов.

- Объем частных инвестиций в ближайшие 10 лет только по этим проектам составит 70 млрд рублей. Средства на строительство инженерной инфраструктуры мы уже заложили в бюджете и ожидаем серьезный налоговый эффект, - сказал Александр Руппель.

Отмечается, что объем налогов в бюджеты всех уровней за 10 лет превысил 20 млрд рублей. Кроме того, при запуске производств в регионе появится более тысячи новых рабочих мест.