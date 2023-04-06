На Кубани пьяный мужчина ограбил букмекерскую контору, угрожая администратору убийством

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину за грабеж в букмекерской конторе и угрозу убийством администратору. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 30-летний житель Белореченского района изрядно выпил и начал рушить имущество букмекерской конторы. Ущерб от хулиганства превысил 50 тысяч рублей.

- Также злоумышленник открыто похитил из кассового аппарата заведения 3 тысячи рублей наличными и угрожал убийством администратору букмекерской конторы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Во время расследования обвиняемый находился под домашним арестом. Сейчас материалы дела передали в суд.

Уточняется, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.