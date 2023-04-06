Реверсивное движение на трассе А -147 в Сочи снимут к 1 мая

Восстановление оползневого участка А-147 в поселке Каткова Щель практически завершено.

В Сочи реверсивной движение на трассе А-147 снимут к 1 мая. Это часть общей стратегии организации летней схемы дорожного движения на курорте.

К маю в городе по нацпроекту планируют завершить ремонт 32 дорог. Большая работа проводится федеральными и краевыми дорожниками. Восстановление оползневого участка А-147 в поселке Каткова Щель практически завершено. В Лоо и Вардане восстановить дорожную инфраструктуру планируют досрочно и до конца апреля снять дневное реверсивное движение.

- Скорректируем расписание общественного транспорта. Автобусы на самых популярных направлениях будут ходить до полуночи. Появятся и сезонные маршруты, соединяющие наши районы и крупные транспортные узлы, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В летнем расписании Международного аэропорта Сочи 76 направлений, 22 из них международные. РЖД запустит 43 пары поездов дальнего следования до курорта и 34 пары пригородных электричек.