В Анапе пройдет экскурсия «Античный город Горгиппия» Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Анапе пройдет экскурсия по древнему городу 8 апреля. Она начнется в 14:00 и будет посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты.

- Во время экскурсии «Античный город Горгиппия» вы сможете пройтись по улице древнего города и даже зайти во внутренний дворик одного из домов. Также все желающие смогут заглянуть в подвалы и колодцы, узнать много интересного о жизни древних жителей Горгиппии от сопровождающего вас научного сотрудника музея, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что посетители смогут узнать о городе мертвых – некрополе. Кроме того, увидеть уникальные археологические находки в экспозиции музея.