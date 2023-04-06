Водопроводно-насосную станцию реконструируют на улице Железнодорожной Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

Водопроводно-насосную станцию реконструируют на улице Железнодорожной Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Реконструкцию станции мощностью до 60 кубометров воды в час проводят в рамках инвестпрограммы. Она рассчитана на повышение надежности водоснабжения, развитие инженерной инфраструктуры и подключение новых абонентов.

- Станция является значимым водопроводным комплексом, подающим воду в сети центральной части города, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

При реконструкции специалисты, в частности, обновят здание, заменят технологический трубопровод и два насоса, установят оборудование с энергосберегающими технологиями.

- Также будут применены передовые методы управления и автоматизации, - добавили в мэрии.