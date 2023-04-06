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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:46

В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи

Всего их 70
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи Фото: tuapseregion.ru

В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи Фото: tuapseregion.ru

В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи. В настоящее время территории готовят к курортному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Всего в Туапсинском районе будут работать 70 пляжей. Среди них насчитывается 22 детских, 37 ведомственных и 11 территорий общего пользования. Отмечается, что еженедельно в муниципалитете проводят объезд пляжей и набережных.

- Помимо санитарного состояния специалисты оценивают готовность инфраструктуры и обеспечение безопасности, - уточнили в пресс-службе районной администрации.

Напомним, в 2022 году в Туапсинском районе восемь пляжей получили «синий флаг», пять – «желтый флаг». Еще четыре территории классифицировали по третьей категории – «зеленый флаг».