В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи Фото: tuapseregion.ru
В Туапсинском районе 1 мая откроют пляжи. В настоящее время территории готовят к курортному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Всего в Туапсинском районе будут работать 70 пляжей. Среди них насчитывается 22 детских, 37 ведомственных и 11 территорий общего пользования. Отмечается, что еженедельно в муниципалитете проводят объезд пляжей и набережных.
- Помимо санитарного состояния специалисты оценивают готовность инфраструктуры и обеспечение безопасности, - уточнили в пресс-службе районной администрации.
Напомним, в 2022 году в Туапсинском районе восемь пляжей получили «синий флаг», пять – «желтый флаг». Еще четыре территории классифицировали по третьей категории – «зеленый флаг».