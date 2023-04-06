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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:51

В нацпарке Сочи ограничат число посетителей

Это поможет сохранить реликтовую природу
Мария ЧАЛАЯ
Сочинский нацпарк ограничит число посетителей. Фото: t.me/npsochi_official

Сочинский нацпарк ограничит число посетителей. Фото: t.me/npsochi_official

В нацпарке Сочи ограничат число посетителей. Это необходимо для того, чтобы сохранить реликтовую природу. На данный момент в парке работает более 150 оборудованных маршрутов.

- Мы хотим утвердить новые правила. По ним предприниматели или компания возьмут на себя обязательства полностью выкупить весь объем рекреационной емкости по определенному маршруту. Сейчас парк принимает значительно больше. Это несет за собой экологические риски. Происходит деградация почвы. Вытаптываются и уничтожаются редкие виды, - сообщил директор нацпарка Андрей Бородин.

Уточняется, что увеличить число посетителей возможно, если благоустроить маршруты. Для этого необходимо оборудовать тропы, настилы и переходы.