В Гулькевичском районе Кубани пройдет профилактическая акция «День здоровья» 8 апреля

В Гулькевичском районе пройдет «День здоровья» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гулькевичском районе Кубани пройдет профилактическая акция «День здоровья». Она состоится на базе районной поликлиники 8 апреля с 8:00 до 13:00.

- Во время акции можно будет измерить давление, проверить зрение. Также сделать ЭКГ, УЗИ и провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. Прием будут вести терапевт, гастроэнтеролог, гинеколог, эндокринолог, окулист и уролог, з сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Уточняется, что в этом году уже прошло 12 таких профилактических акций. В них поучаствовали более 30 тысяч человек.