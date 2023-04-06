Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 13:01

В Гулькевичском районе Кубани пройдет профилактическая акция «День здоровья» 8 апреля

Она состоится на базе районной поликлиники
Мария ЧАЛАЯ
В Гулькевичском районе пройдет «День здоровья»

В Гулькевичском районе пройдет «День здоровья»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гулькевичском районе Кубани пройдет профилактическая акция «День здоровья». Она состоится на базе районной поликлиники 8 апреля с 8:00 до 13:00.

- Во время акции можно будет измерить давление, проверить зрение. Также сделать ЭКГ, УЗИ и провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. Прием будут вести терапевт, гастроэнтеролог, гинеколог, эндокринолог, окулист и уролог, з сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Уточняется, что в этом году уже прошло 12 таких профилактических акций. В них поучаствовали более 30 тысяч человек.