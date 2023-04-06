В сочинских селах внедряют альтернативные способы снятия денег с банковских карт. Фото: администрация города Сочи

В селах Сочи внедрили новый способ снятия денег с банковских карт. Он доступен на кассе сетевых продуктовых магазинов. Альтернативные способы совершения финансовых операций работают уже в 22 населенных пунктах.

- Услуга доступна держателям карт любых платежных систем, которые выдали российские банки. С начала года уже произвели более 83 тысяч транзакций. Новый формат обслуживания населения решает проблему доступности банковской инфраструктуры, - сообщила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Уточняется, что помимо внедрения новой банковской системы, в микрорайоне Совет-Квадже собираются установить банкомат. Он появится в сетевом магазине. Люди смогут пользоваться его услугами с 8:00 до 22:30.