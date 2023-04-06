Аграрии Анапы приступили к весенне-полевым работам. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе начали засаживать поля яровыми культурами. Уже засеяно более 2 тысяч га земли. Всего площадь сева составит более 7 тысяч га.

- Уже посеяны пшеница, ячмень, горох, овес и лен. Начинается сев подсолнечника и кукурузы. Большинство фермеров в этом году сделали упор на отечественную селекцию, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что хозяйства провели подкормку озимых культур на площади 12,5 тысяч га. В том числе зерновых на 10,5 тысяч га.