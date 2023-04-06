В Краснодаре покупатели авто вывезли продавцов в лес, ограбили и угнали машину

Подозреваемых арестовали Фото из архива КП

В Краснодаре полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в полицию обратились двое местных жителей, которые сообщили о нападении и ограблении. Мужчины рассказали, что, продавая через интернет машину, они договорились о встрече с покупателями.

В назначенное время все подъехали к заправке на улице Восточный обход. Но вместо сделки неизвестные мужчины напали на продавцов и надели наручники и пакеты на голову. После этого потерпевших посадили в разные машины и вывезли в лесополосу около поселка Лорис.

- Под угрозой применения охолощенного автомата с применением физической силы они открыто похитили у мужчин мобильные телефоны и денежные средства, а также забрали автомобиль, принадлежащий одному из потерпевших. Общая сумма ущерба составила около 100 000 рублей, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Полицейские начали разыскивать мужчин и позже задержали троих краснодарцев - 22, 26 и 27 лет. При обыске в доме одного из подозреваемых они изъяли автомат. А похищенный автомобиль находился в микрорайоне Гидростроителей.

На задержанных мужчин завели уголовное дело по статье о разбое. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Тем временем полицейские ищут четвертого соучастника.