Пять казачьих кадетских корпусов Кубани вышли в финал всероссийского смотра-конкурса Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пять казачьих кадетских корпусов Кубани вышли в финал всероссийского смотра-конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По итогам заочного этапа победителями стали казачий кадетский корпус им. атамана М.П. Бабыча, Ейский, Курганинский, Тимашевский и Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева. Участники представляли отчет о работе и материалы по подготовке кадет к несению госслужбы казачества. Всего заявки рассматривали от 18 корпусов из 11 регионов страны.

Теперь победители поучаствуют в финальном отборе. Уже с 10 по 30 апреля конкурсная комиссия посетит учреждения, проверит материальную базу, образовательную и воспитательную работу.

А финал конкурса «Лучший казачий кадетский корпус» пройдет в Краснодаре с 10 по 14 мая. Участники подготовят визитную карточку, соцпроект, открытое занятие. У кадет также проверят знания по истории Отечества и казачества.

По итогам выступления победителю вручат переходящее знамя президента РФ. Учреждение, занявшее первое место, получит три миллиона рублей, второе – два миллиона а третье – один миллион.