В Краснодаре 9 апреля пройдет крестный ход Фото: пресс-служба городской администрации

В центре Краснодара ограничат движение для проведения детского крестного хода 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Крестный ход приурочен к одному из 12 главных православных праздников - вход Господень в Иерусалим.

- В этот день православные верующие вспоминают торжественное вхождение Христа в столицу Израильского царства. Православная церковь установила совершать в этот день крестный ход. Мы по благословению архипастыря Кубани, митрополита Григория, призываем деток и их родителей присоединиться к такому шествию, - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Схема ограничения движения Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Участники крестного хода соберутся в 11:00 у Свято-Екатерининского кафедрального собора. Они проследуют по улицам Мира, Седина, Орджоникидзе и через улицу Коммунаров вернутся в собор.

Движение по центральным улицам города частично ограничат с 11:10 до окончания мероприятия. Уточняется, что убирать припаркованные автомобили начнут 8 апреля с 23:00.