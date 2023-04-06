В Новороссийске в четыре раза сократились запасы черноморской хамсы

Вскоре самая популярная черноморская рыбка станет деликатесом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новороссийские рыбодобытчики бьют тревогу, сообщает «Ъ-Черноморье». По словам рыбаков, в Черном море истощились запасы хамсы. Если еще семь лет назад он составлял 300–400 тыс. то сейчас упал до 70–100 тыс. тонн.

По мнению специалистов – причина в использовании севастопольскими рыбодобытчиками судов океанического типа СРТМ, оснащенных огромными тралами. Кубанские рыбаки работают на сейнерах типа СЧМ и ПТР, способных выловить до 50 тонн хамсы в сутки, улов же океанических составляет 250 тонн в сутки.

Также в Черном море стало меньше барабули, кильки и ставриды, а в Азовском практически исчезла тарань.