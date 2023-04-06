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НовостиЭкономика6 апреля 2023 15:42

В Новороссийске в четыре раза сократились запасы черноморской хамсы

Годовой запас черноморского анчоуса сократился с 300-400 тысяч до 70-100 тыс.тонн
Евгения ХАЛИКОВА
Вскоре самая популярная черноморская рыбка станет деликатесом.

Вскоре самая популярная черноморская рыбка станет деликатесом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новороссийские рыбодобытчики бьют тревогу, сообщает «Ъ-Черноморье». По словам рыбаков, в Черном море истощились запасы хамсы. Если еще семь лет назад он составлял 300–400 тыс. то сейчас упал до 70–100 тыс. тонн.

По мнению специалистов – причина в использовании севастопольскими рыбодобытчиками судов океанического типа СРТМ, оснащенных огромными тралами. Кубанские рыбаки работают на сейнерах типа СЧМ и ПТР, способных выловить до 50 тонн хамсы в сутки, улов же океанических составляет 250 тонн в сутки.

Также в Черном море стало меньше барабули, кильки и ставриды, а в Азовском практически исчезла тарань.