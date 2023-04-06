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НовостиЭкономика6 апреля 2023 15:59

В Армавире на базе трех обанкротившихся предприятий запущены новые производства

В 2021 году в бюджет региона было перечислено 377,5 млн рублей от городских обрабатывающих производств
Евгения ХАЛИКОВА
В Армавире возобновили работу три банкротных промышленных предприятия. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Армавире возобновили работу три банкротных промышленных предприятия. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Армавире возобновили работу три банкротных промышленных предприятия. На базе разорившихся компаний запущено производство водогрейного и отопительного бытового газового оборудования, стальных конструкций и участок вагоноремонтного депо.

– Исторически Армавир – один из промышленных центров Кубани. Отрадно, что мощные производственные комплексы не просто восстанавливаются, но и запускаются линии по производству новой продукции, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

В 2021 году в бюджет Краснодарского края было перечислено 377,5 млн рублей от 130 городских обрабатывающих производств. Было отгружено около 27,2 млрд рублей собственной продукции.