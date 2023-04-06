Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 16:13

На крупнейшем кладбище Краснодара перед Радоницей пройдет общественный субботник

На Пашковском погосте уберут заброшенные могилы и расчистят тропинки к захоронениям
Евгения ХАЛИКОВА
На Пашковском кладбище приведут в порядок заброшенные могилы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

На Пашковском кладбище приведут в порядок заброшенные могилы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 8 апреля пройдет городской субботник на Пашковском кладбище. Перед Радоницей волонтеры наведут в порядок заброшенные могилы на самом большом городском погосте. Также спилят сухие ветки и расчистят дорожки между захоронениями.

— К Радонице все городские кладбища и заброшенные должны быть приведены в надлежащий вид. В первую очередь будет убирать захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них незаслуженно остаются без внимания, — рассказал вице-мэр Максим Онищенко.

Напомним, Радоницу на Кубани отмечают 25 апреля. По распоряжению губернатора края этот день будет выходным.