На крупнейшем кладбище Краснодара перед Радоницей пройдет общественный субботник

На Пашковском кладбище приведут в порядок заброшенные могилы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре 8 апреля пройдет городской субботник на Пашковском кладбище. Перед Радоницей волонтеры наведут в порядок заброшенные могилы на самом большом городском погосте. Также спилят сухие ветки и расчистят дорожки между захоронениями.

— К Радонице все городские кладбища и заброшенные должны быть приведены в надлежащий вид. В первую очередь будет убирать захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них незаслуженно остаются без внимания, — рассказал вице-мэр Максим Онищенко.

Напомним, Радоницу на Кубани отмечают 25 апреля. По распоряжению губернатора края этот день будет выходным.