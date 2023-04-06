В больнице станицы Кущевской провели более тысячи исследований на новом томографе

На томографе в Кущевской больнице провели более 1 тысячи исследований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На томографе в Кущевской больнице провели более тысячи исследований. Аппарат был закуплен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– Оборудование поступило в конце 2022 года и на нем уже выполнено свыше 1100 исследований. Благодаря этому на ранних стадиях удалось выявить различные, в том числе онкологические заболевания у жителей района. Теперь они получат своевременное лечение и полностью излечатся, – рассказал главврач больницы Сергей Сычев.

Некоторые пациенты уже благополучно прооперированы и успешно проходят реабилитацию. Всего в 2022 году в 18 лечебных учреждений региона поступили новые аппараты компьютерной томографии.