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НовостиЭкономика6 апреля 2023 16:58

Семь предприятий Краснодарского края представили продукцию на международной выставке в Крыму

Делегация Краснодарского края участвует в международной выставке в Крыму
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские производители расширяют рынки сбыта в Крыму. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские производители расширяют рынки сбыта в Крыму. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На международной выставке «РестоОтельМаркет» свою продукцию представляют семь предприятий региона. Выставка комплексного оснащения сегмента HoReCa проводит в Ялте с 6 по 8 апреля.

– В выставке участвуют кубанские производители мебели, текстиля, зеркал, экологичной санитарно гигиенической продукции, а также оборудование для отелей и ресторанов. Уверен, что краевые производители смогут наладить сотрудничество с Крымом, – рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

На стенд предприятий региона при поддержке министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности свою продукцию демонстрируют предприятия Краснодара, Анапы и Отрадненского района.