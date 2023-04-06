В Усть-Лабинском районе появилась умная спортивная площадка

В Усть-Лабинском районе установили умную спортивную площадку. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Ладожской Усть-Лабинского района появилась умная спортивная площадка, которая поможет спортсменам обойтись без тренера. Благодаря обозначенным на уличных тренажерах QR-кодам можно в онлайн-режиме подобрать индивидуальную программу тренировок и проконтролировать правильность техники их выполнения. На территорию площадки работает высокоскоростной интернет, но Wi-Fi будет доступен только для занимающихся спортом и физкультурой.

- В Усть-Лабинском районе более 61% жителей вовлечены в активные занятия спортом. Развитие спортивной инфраструктуры будет и дальше активно продолжаться, - рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

Площадка поделена на зоны для занятий футболом, волейболом, баскетболом, а также фитнесом.

Новый спортивный объект появился по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Финансирование осуществлялось из бюджетов всех уровней.