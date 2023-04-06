Глава Прикубанского внутригородского округа Краснодара покинул пост

Александр Журавлев. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Стало известно об изменениях в административном аппарате Прикубанского внутригородского округа. Пост руководителя администрации покинул Александр Журавле. Чиновник занимал эту должность на протяжении пяти лет с 2018 года.

- Весь срок своей работы Александр Журавлев посвятил жителям округа. Он проводил встречи, решал вопросы самых разных направлений - от грейдирования дорог до строительства соцобъектов и зарекомендовал себя как профессионал, - прокомментировали в администрации Краснодара.

Александр Журавлев планирует продолжить работу в другом регионе России, где займет более высокую должность.