В Адыгее сгорел гараж с двумя автомобилями внутри

В Адыгее сгорел гараж с двумя машинами. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее

В адыгейском поселке Тлюстенхабль сгорели хозпостройка и гараж с двумя автомобилями. Сообщение о возгорании местные спасатели получили в 16 часов 27 минут.

- На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что произошло возгорание на территории частного домовладения. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Теучежского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали двои проживающих в доме. Благодаря профессиональным действиям пожарным распространение огня удалось остановить, и он не перекинулся на жилой дом. Также обошлось без пострадавших. В тушение пожара принимали участие семь человек личного состава и две единицы техники.