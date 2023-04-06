Южное дерби Краснодар – Ростов завершилось победой «быков» в серии пенальти

"Краснодар" обыграл "Ростов". Фото:t.me/KrasnodarF

В Краснодаре с четом 1: 1 завершился матч в рамках Кубка России. Футбольный клуб «Краснодар» на домашнем поле встретился с футболистами из Ростова.

Южное дерби началось горячо. На 23-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, но затем на 54-й минуте нападающий «Ростова» Роман Тугарев сравнял счет.

Обойдя ростовчан в серии пенальти пять против три «Краснодар» вышел в следующую стадию Кубка, а «Ростов» завершил выступление в турнире.