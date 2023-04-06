В Сочи после аварии тело водителя пришлось вырезать из искореженной машины

В Сочи на участке федеральной трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта» произошло смертельное ДТП. В районе съезда на улицу Чайковского водитель BMW не выбрал безопасную скорость, в итоге не справился с управлением иномарки, наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.

- В результате аварии водитель погиб, а пассажира с тяжелыми травмами увезли врачи скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чтобы извлечь из искореженного автомобиля травмированного пассажира и тело погибшего водителя, потребовалась помощь спасателей. С помощью специального оборудования они разрезали металл.