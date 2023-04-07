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НовостиОбщество7 апреля 2023 4:36

Мэр Краснодара поздравил ветерана войны Попову с вековым юбилеем

Поздравление Евгений Наумов опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Краснодара Анну Ивановну Попову с вековым юбилеем.

- Анна Ивановна и ее жизненный путь — пример силы духа и доблести, особенно для подрастающего поколения. Желаю здоровья, теплоты и заботы родных и близких! – написал глава города в соцсетях.

Наумов рассказал, что свой боевой путь Попова начала в 1942 году и дорогами войны прошла от Кубани до Германии. В армии служила телеграфистом-морзистом. Благодаря ей советские войска были своевременно обеспечены информацией. В послевоенные годы активно участвовала в жизни Совета ветеранов.