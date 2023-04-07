На Кубани ожидаются ливни с ветром и градом

Дожди в регионе будут идти несколько дней

В Краснодарском крае ожидаются ливни с градом, а также усиление ветра. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- На Кубани прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, в Ростовской области - сильный дождь, в республиках Северного Кавказа - аналогичная ситуация, - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, холодно в регионе будет до середины следующей недели.

По данным краевого гидрометцентра, ночью и утром в отдельных районах туман. Воздух 7 апреля днем прогреется до 17 градусов тепла.