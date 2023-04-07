Что произошло за ночь 7 апреля в Краснодарском крае

Жители Новороссийска собрали 1 млн 600 тысяч рублей на новое жилье для живущего в сарае пенсионера. Дом Александра Курганова был построен более ста лет назад, но на его ремонт у 70-летнего пенсионера нет денег.

На Кубани ожидаются ливни с ветром и градом. Холод уйдет в середине следующей недели.

В Сочи после аварии тело водителя пришлось вырезать из искореженной машины. Пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами.

В Новороссийске в четыре раза сократились запасы черноморской хамсы. Годовой запас черноморского анчоуса сократился с 300-400 тысяч до 70-100 тыс. тонн.